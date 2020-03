Wiener Fotograf zeigt die Schönheit der Erde

„Fotografie - was einst als Hobby begann, wurde nach und nach zu meiner Passion. Heute treibt sie mich tagtäglich an, unsere wunderschöne Welt zu entdecken. Die Fotografie war zum Beispiel auch meine Motivation, jeden Tag während meiner letzten viertägigen Safari in Südafrika, um vier Uhr früh aufzustehen, um die besten Lichtverhältnisse zu haben und weil die meisten Tiere während der Dämmerung am aktivsten sind“, sagt Alexander Zahn im City4U-Gespräch. Der Wiener fotografiert bereits, seit er 14 Jahre alt ist. Seitdem hat der Wiener schon zahlreiche Stile und Motive ausprobiert. Im Moment steht jedoch die Tierfotografie ganz oben auf seiner Liste.