Titelverteidiger St. Louis weiter erfolgreich

Die St. Louis Blues haben ihre Tabellenführung in der Western Conference der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL souverän verteidigt. Der Stanley-Cup-Sieger feierte am Sonntag mit einem 2:0 bei den Chicago Blackhawks den neunten Sieg in den jüngsten zehn Spielen und liegt weiter zwei Punkte vor Colorado Avalanche (4:3 in San Jose).