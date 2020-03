Klares „Nein“ zu Lager von Atommüll vor Haustür

LH Stelzer wandte sich an die deutsche Politik

In Alarmbereitschaft ist auch LH Thomas Stelzer (ÖVP). Er wandte sich in zwei persönlichen Schreiben an Svenja Schulze, Ministerin für nukleare Sicherheit in Deutschland, und den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Von ihm erwartet sich der Landeshauptmann eine enge Abstimmung, um ein Endlager in Bayern doch noch verhindern zu können.