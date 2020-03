Zehnjähriger wurde am Schutzweg von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg ist am Samstagnachmittag ein zehnjähriger Bub leicht verletzt worden. Der Zehnjährige war mit zwei Kindern im Alter von zehn und elf Jahren am Dr. Franz-Rehrl-Platz auf einem Schutzweg über die Straße gelaufen, um den Bus noch zu erwischen. Eine 64-jährige Lenkerin aus Wals-Himmelreich konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Buben mit ihrem Auto.