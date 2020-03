Halleins Kreativköpfe designen „Krone“-Dirndl

Das Flair in der Halleiner Modeschule erinnerte an Austria’s Next Topmodel: Die 21 Jungdesigner präsentierten ihre Dirndln, die Jury diskutierte eifrig, zahlreiche Fotos wurden geschossen. Auf den ersten Blick war klar: Die 21 Kreativköpfe hatten ihr Herzblut in die Entwürfe und Schnitte der Trachten gesteckt. Am Donnerstag stellten die Nachwuchsdesigner ihre selbst genähten Modelle der prominenten Jury rund um den Chefredakteur Claus Pándi, „Krone“-Grafik-Chefin Barbara Mungenast, Landesjägermeister Max Mayr Melnhof sowie der Band „Hollerstauden“ vor.