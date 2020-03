Parteien rüsten sich für die Bürgermeister-Wahl!

Die wichtigste Frage beantwortet Maria-Luise Mathiaschitz (63) vorab: „Ich werde zur Wahl antreten.“ Diverse Beobachter hatten andere Vermutungen aufgestellt. Eine Periode will die SP-Chefin in jedem Fall anhängen. „Wir haben vieles angestoßen. Das wollen wir fertig machen“, so Mathiaschitz in Bezug auf Budgetsanierung, neue „Öffis“ oder Hallenbad: „Die erste Phase beim Bad ist eingeläutet, im Herbst geht es an die Detailplanung, sobald wir einen Partner fixiert haben.“