Alkoholisierter Mann ohne Führerschein randalierte

Noch in derselben Nacht, am Samstag, gegen 1.50 Uhr kam der 41-Jährige zurück auf die Polizeiinspektion und forderte seinen zuvor abgenommenen Autoschlüssel zurück. Dabei verhielt er sich äußert aggressiv und beschimpfte die Beamten. Es wurde versucht, den alkoholisierten Mann von der Dienststelle zu verweisen, doch vor dem Dienstgebäude reagierte er erneut aggressiv. Er ging auf einen Polizisten los und versetzte diesen einen wuchtigen Faustschlag ins Gesicht. Danach konnte der Kroate beruhigt und vorläufig in Verwahrung genommen werden. In weiterer Folge wurde er angezeigt.