Lehrlinge werden zu kompetenten Chefs

Bestellungen aufgeben, Lieferungen entgegennehmen, Regale einräumen und nebenbei auch noch die Kunden bedienen: Die 18 Lehrlinge haben eine anstrengende Woche hinter sich. Auf den ersten Blick fällt aber auf: Sie waren mit Feuereifer bei der Sache! „Ich hätte nie gedacht, dass mir diese Aktion so viel Spaß macht. Ich war Marktmanagerin, musste also alle Bestellungen und Lieferungen übernehmen“, berichtet Bilge Özcan. Normalerweise werkelt die 16-Jährige in der Filiale in Schüttdorf im Pinzgau. Nervös sei sie vor dieser Aufgabe nicht gewesen: „Dafür bin ich schon zu routiniert. Stressig wird es nur, wenn an der Kassa viel los ist“, berichtet die Mitarbeiterin.