Skidieb trieb seit Jahren sein Unwesen - gefasst

Mittels Kameras entlarvt

Oftmals haben Überwachungskameras den Mann gefilmt. Das Landeskriminalamt in Salzburg führte umfangreiche Ermittlungen und konnte den bislang Unbekannten schließlich Ende Februar 2020 identifizieren. Es handelt sich um einen 43-jährigen Tschechen, der Anfang März 2020 in Seefeld aufhältig war. Gemeinsam mit der Polizei in Tirol konnte der Tscheche am 4. März in Seefeld angehalten werden.