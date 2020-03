Wels spielt ab heute wieder alle Stückerln

Manche verzichten sogar auf offene Speisen

Einige wenige Aussteller sagten wegen der Coronakrise ab. Die Marken, die in Wels mit dabei sind, treffen selbst viele Vorsichtsmaßnahmen. So stellte nicht nur die Messe Desinfektionsspender auf, auch viele Teilnehmer stellen bei ihren Sänden die Hygiene an erste Stelle. Manche verzichten sogar auf offene Speisen, um auf Nummer sicher zu gehen. Am „Krone“-Stand in Halle 19 ist bereits das mit der Energie AG durchgeführte Gewinnspiel angelaufen. Jeder Teilnehmer erhält eine Keli-Limonade - so lange der Vorrat reicht.