Jasmin (6) musste ihre Mama sterben sehen

Die 29-jährige Maria D. war am Mittwoch gegen 17.40 Uhr mit ihrem Skoda Fabia in ihrer Heimatgemeinde Mauer bei Amstetten unterwegs. Am Beifahrersitz saß im Kindersitz angegurtet ihre kleine Tochter Jasmin. Zur gleichen Zeit lenkte ein 52-Jähriger aus dem Amstetten einen Ford Transit in die entgegengesetzte Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache kam die junge Mutter mit ihrem Wagen auf die andere Fahrbahnhälfte und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Klein-Lkw.