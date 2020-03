Diese Sternzeichen profitieren vom Karma

Nimm das Leben nicht so schwer. JA, leichter gesagt, ich weiß. Aber stell es dir so vor. Innerhalb eines Abends schaffst du, eine ganze Flasche Vodka verteilt zu trinken, ohne umzufallen. Nimmst du aber die ganze Flasche und willst sie auf EX trinken, so endest du absolut am Abgrund. Nimm also dein Leben und versuche, an jede Aufgabe Schritt für Schritt heranzugehen und dir nicht die volle Kanne Leben auf einmal reinzukippen. So kommst du auch voran!