Karmelitermarkt: Hippe Lokale und coole Shops

Shoppen macht hungrig, und da kommen wir schon zu den kulinarischen Tipps. Das Nguyen hat nun auch in der Großen Pfarrgasse ein Restaurant eröffnet. Ob Papayasalat, gedämpfte Reisteigtaschen oder traditioneller Pho - es schmeckt einfach alles, und das noch dazu richtig gut. Für ein Mittagessen to go kann ich das kleine, aber feine Lokal Buddha Bowls by elena’s sehr empfehlen. Kunterbunte Bowls mit einer großen Auswahl an Zutaten - zum Mitnehmen, dort essen oder auch zum Bestellen.