Mieten für Studentenwohnungen stiegen kräftig

Die Mietpreise für Kleinwohnungen bis 40 Quadratmeter klaffen je nach Unistadt weit auseinander. Während Studenten in Innsbruck für eine Garconniere im Median (die Hälfte zahlt mehr, die Hälfte weniger) im Vorjahr 620 Euro im Monat bezahlten, waren es in Leoben 310 Euro. Hohe Mieten gab es auch in Dornbirn (580 Euro), Salzburg (570 Euro) und Wien (550 Euro).