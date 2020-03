TikTok nicht so ungefährlich wie behauptet

Triebtäter im Netz



Was auf den Profilen dann zu finden ist, ist teilweise wirklich erschreckend. So hat eine Reporterin der britischen The Sun für die Serie „TikTok Time Bomb“ innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Videos mit fragwürdigem Inhalt entdeckt: Ein großes Thema ist dabei die übersexualisierung von jungen Mädchen. In einem Clip sind zwei etwa 12-Jährige zu sehen, die in Hot-Pants und bauchfreiem Top lasziv tanzen und mit ihrem Po in die Kamera wackeln, während sie zu einem Lied mitsingen, bei dem es darum geht „seinen Penis in meine Hose zu bekommen“. Ein anderes Mädchen postete an all ihre Kontakte die Frage „Willst du einen Blowjob?“.

Dass man keinen Überblick darüber hat, wer Videos dieser Art ansieht, wenn man sein Profil nicht auf privat stellt, scheint die wenigsten zu stören. Im Gegenteil: In vielen Videos werden Anspielungen bezüglich Sexualstraftäter und Pädophälie gemacht. Gerade erst hat eine Mutter herausgefunden, wie viele potenzielle Triebtäter sich auf Social-Media-Seiten für Kinder herumtreiben.