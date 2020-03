Waldheims angebliche NS-Vergangenheit wird publik

Wohl kein anderer innenpolitischer Skandal hat Österreich so entzweit wie die Waldheim-Affäre. Der Eklat begann am 3. März 1986, als in einem österreichischen Nachrichtenmagazin ein Artikel mit dem Titel „Waldheim und die SA“ veröffentlicht wurde. Zuvor war bei Recherchen im Staatsarchiv die Wehrstammkarte des Politikers entdeckt worden, die Waldheims Mitgliedschaft bei der NSDAP und der SA zweifelsfrei belegte. Die Veröffentlichungen fielen genau in die heiße Phase des Präsidentschaftswahlkampfs von 1986.