Frau gießt zwei Jahre Pflanze, die aus Plastik ist

Ganze zwei Jahre ging das so. Bis es kam, wie es kommen musste: Wilkes entschied sich, ihre Lieblingspflanze umzutopfen. Sie kaufte eine wunderschöne Vase und machte sich ans Werk - um zu erfahren, dass diese Pflanze, in die sie so viel Liebe und Arbeit steckte, aus Plastik ist. Denn als sie den Original-Plastikcontainer drumherum entfernen wollte, sah sie keine Erde und Wurzeln, sondern Styropor auf welches Sand geklebt war. „Wie konnte ich das nicht wissen? Ich fühle mich, als hätte ich die letzten zwei Jahre eine Lüge gelebt.“ Das schrieb sie ans Ende ihres Postings, das bereits fast 6000 Mal geteilt wurde.