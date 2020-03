Geburt im Kreißsaal und Gefängnis-Offenbarungen

„Jetzt zum Schluss habe ich dann schon die Nerven weggeschmissen, als es extrem wurde“, erklärt Jessi. In der morgigen Ausgabe von „Teenager werden Mütter“ wird‘s emotional. Seit knapp sechs Stunden liegt Jessi, die angeblich gleich zu Beziehungsbeginn vom damals 18-jährigen Kevin schwanger wurde, in den Wehen. Auf eigenen Wunsch erfolgt die Geburt sogar ohne Kreuzstich, also ohne Betäubung. Bald wird die kleine Aurelia das Licht der Welt erblicken. Wie wird der Vielleicht-Vater Kevin reagieren?