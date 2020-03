Tickets und Workshop mit Karl Ploberger gewinnen

Karl Ploberger kombiniert Küche und Garten

Das umfangreiche und abwechslungsreiche Bühnenprogramm sorgt während der Garten Salzburg für eine blühende Atmosphäre. Auf der ORF Salzburg Bühne finden zahlreiche Vorträge und Interviews mit spannenden Gästen statt. Nicht nur, dass sich das Genussfest Kulinarik Salzburg wieder zum Frühlingserwachen gesellt, auch der Biogärtner und Publikumsliebling Karl Ploberger zeigt am Samstag, 21 März in seinem Workshop viele spannende Tricks für das Leckere aus dem eigenen Garten! Bereits am Freitag, 20 März verrät er in seinem Vortrag viele interessante Tipps aus der Gartenpraxis.