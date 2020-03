WIN: Von Frauen kreierte Bourbon- und Whisky-Sets

Margie Samuels und Bessie Williamson waren die ersten Frauen, die sich in der Bourbon- und Whiskyherstellung und Vermarktung einen Namen gemacht haben. Margie ist heute sogar in der Kentucky Bourbon Hallo of Fame und war die erste Frau, die in einer Destillerie arbeitete. Bessie Williamson war schließlich die erste Frau an der Spitze einer Scotch-Whisky Brennerei.