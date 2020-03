An neuer Migrationskrise sieht man das EU-Versagen

Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze war mehr als absehbar. Die Vorstellung, dass man mit einem unberechenbaren Despoten wie dem türkischen Staatschef einen sicheren Deal zur Eindämmung der Flüchtlingsmisere schließen kann, war von Anfang an falsch. Von da an hatte Erdogan die EU in der Hand und uns alle in der Abhängigkeit.