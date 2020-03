Wiener DJs holen Ibiza-Acts in die Hauptstadt

DJ Coxswain und Sängerin Jane Fox sind Ibiza-Residents und bringen balearische Beats live in die Stadtbar Wien (Freitag) und in die Remembar Linz (Samstag). Die Idee zur Kooperation zwischen Ibiza und Wien hatten die Szene-DJs Tom Silver und Lola Pour, die in den Clubs Österreichs damit nun für frischen Wind sorgen.