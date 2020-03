Arbeiter musste nach Unfall reanimiert werden

Die Abbrucharbeiten einer Garage in Klagenfurt wurden durch eine Baufirma mit einem Bagger durchgeführt. Der 57-jährige Klagenfurter war am Dienstag gegen Mittag mit Arbeiten neben dem Bagger beschäftigt, als ihn eine Eisenschiene traf. Der Mann verlor das Bewusstsein. Der Baggerfahrer und der Hausherr reagierten geistesgegenwärtig und konnten den 57-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimieren. Der Verunfallte wurde schließlich nach notärztlicher Hilfeleistung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht, wo er notoperiert werden musste.