Die Preise für Eigentum steigen weiter an

Mieten am Land im Schnitt leicht gesunken

Bessere Nachrichten gibt es vom Mietwohnungsmarkt. Zwar stiegen die Mietkosten in der Stadt Salzburg durchschnittlich um ein Prozent, aber am Land konnte sogar ein leichter Rückgang um 0,6 Prozent notiert werden. In der Landeshauptstadt mussten Mieter 14,80 Euro inklusive Betriebskosten und Steuer für den Quadratmeter bezahlen. Am Land waren es 12,50 Euro. Seit dem Jahr 2000 bedeutet diese eine Erhöhung von 53 Prozent. Zieht man die Inflation ab, bleibt ein effektives Plus von 11 Prozent.