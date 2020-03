Kultiges Brettspiel „Catan“ feiert 25. Jubiläum

Wissenswertes und Kurioses

Seit einigen Jahren wird „Catan“ auch in Hollywood und im Silicon Valley immer beliebter. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg spielt es, Reid Hoffmann (Mitbegründer von LinkedIn) verwendet es in Vorstellungsgesprächen, Das Schauspieler-Paar Kirsten Bell und Dax Shepard spielen lieber eine Runde „Catan“ statt auf Partys zu gehen, Mila Kunis liebt es und Elizabeth Banks auch. Einen Weltrekord stellten „Catan“-Fans am 10. Oktober 2015 auf der Brettspielmesse in Essen auf: 1040 Spieler spielten gemeinsam an einem fast 500 Meter langen Spielbrett. Die jüngsten „Spieler“ waren dabei gerade mal einige Monate alt.