Vin Diesel kämpft als Supersoldat „Bloodshot“

Vin Diesel steht wie kaum ein Zweiter für rasantes Action-Kino. Jetzt muss der Star der „Fast and Furious“-Reihe als unverwundbarer Supersoldat zahlreiche Gegner bekämpfen - bis er merkt, dass diese auch in den eigenen Reihen sitzen. „Bloodshot“ (ab 5.3. im Kino) basiert auf den gleichnamigen Valiant Comic. Die klassische Story der stumpfen Waffe, die gegen ihre Fremdsteuerung ankämpft, weckt Erinnerungen an den Kult-Film „Universal Soldier“ mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren. krone.at verlost Tickets für das Action-Highlight für alle Diesel-Fans.