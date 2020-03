Britische Dragqueens lesen in Kindergärten vor

Trotz des großen Erfolgs und Zuspruchs gibt es noch immer Personen, denen transsexuelle Menschen oder Dragqueens in Kindergärten ein Dorn im Auge sind. So wurde ein Mitglied des Vereins, nachdem er in einer Grundschule eine Geschichte vorgelesen hatte, öffentlich diffamiert. Empörte Eltern haben nämlich in den Social-Media-Accounts des Mannes gewühlt und dabei einigen Content gefunden, der nur für Erwachsene bestimmt ist. Sein Privatleben, das nichts mit seiner Tätigkeit bei „Drag Queen Story Time“ zu tun hat, wurde zum Anlass genommen, das ganze Projekt in Frage zu stellen. Ein Shitstorm folgte, auch der Direktor, der die Travestiekünstler eingeladen hatte, war davon betroffen.