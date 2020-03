„Lucky Luke“: So war der Cowboy als Kind drauf!

„Einsamer Cowboy, bist so weit, weit weg von Zuhaus. Überall hast du Freunde, willst nicht Dank und nicht Applaus.“ So heißt es in der Titelmelodie der beliebten Comicserie „Lucky Luke“. Seit fast 75 Jahren sorgt der einsame Cowboy, der seinen Revolver schneller zieht als sein Schatten, gemeinsam mit seinem treuen Pferd Jolly Jumper und dem tollpatschigen Hund Rantanplan für Recht und Ordnung im Wilden Westen. Doch den berühmten Cowboy mit rotem Halstuch hätte es fast nie gegeben, wie jetzt in einer ganz besonderen Ausgabe mit Abenteuern aus seiner Kindheit verraten wird. Gewinnen Sie mit krone.at Exemplare von „Volle Fahrt voraus“!