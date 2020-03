Lokale, über die man spricht: Weinhaus Arlt

Das WEINHAUS ARLT in Wien-Hernals befindet sich nach ein paar holprigen Jahren wieder in festen Händen. Die neuen Betreiber Barbara und Jürgen Kerzendorfer sind drauf und dran, den ererbten guten Ruf noch zu überflügeln. Zunächst einmal hat die Chefin - die selbst in der Küche steht - das Angebot konsequent auf Bio umgestellt.