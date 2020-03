Wiener Märkte: Die besten Tipps zum Flanieren

Vom ersten bis zum 23. Bezirk hat Wien unzählige Märkte zu bieten, die man vielleicht noch nie besucht hat. Auch innerhalb der eigenen Stadt gibt es stets noch viel zu entdecken und ein Marktbesuch in einer Gegend, die man noch nicht erkundet hat, kann an einem frühlingshaften Tag zauberhaft sein. Georg Renöckl gibt in seinem Buch „Wiener Märkte: Kulinarische Spaziergänge“Einblicke in seine liebsten „Fleckerl“ in den Grätzeln der Stadt. Beispielsweise der Viktor-Adler-Markt im Herzen Favoritens ist auf der Liste zu finden. Laute Marktschreier, ur-österreichischer Flair und Multikulturalität sind hier als geballte Ladung anzutreffen. Von Obst und Gemüse über Fisch, Geflügel, Backwaren bis hin zu Gewürzen und vielem mehr - der Markt ist einen Besuch wert.