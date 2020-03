Frauenfeindliche Texte im Deutsch-Rap in Kritik

„Unhatewomen“ ist eine Initiative gegen frauenverachtende Hassrede und für mehr Respekt gegenüber Frauen. Um zu verdeutlichen, wie schlimm die Texte von einem Großteil der angesagtesten Deutschrapper in Bezug auf das weibliche Geschlecht wirklich sind, hat „Terre des Femmes“ im Rahmen der Kampagne ein Video gepostet, indem die Betroffenen selbst die Lyrics der vermeintlichen Künstler vorlesen. Was bei fröhlichen Beats und halbnackt tanzenden Damen im Video vielleicht nicht für jeden Zuschauer so respektlos rüberkommt, kriegt durch den Vortrag der Frauen eine andere Dimension.