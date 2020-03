Häuser an US-See von dicker Eisschicht bedeckt

Tagelang hat ein heftig wütender Wind das Wasser des Eriesees in den USA aufgewirbelt, nun sind mehrere Häuser entlang des Seeufers in eine dicke Schicht aus Eis gehüllt, wie ein Drohnenvideo (siehe oben) zeigt. Die Szenen aus der Stadt Hamburg im Norden des US-Bundesstaates New York erinnern laut US-Medien an den 2013 erschienen Disney-Trickfilm „Die Eiskönigin“ (Originaltitel: „Frozen“).