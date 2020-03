Edelstoff-Designmarkt startet mit Frühlingsedition

Der Frühjahrsputz steht für viele auf dem Plan. Nach dem Ausmisten ist schließlich Platz für Neues und besondere Stücke findet man beim Edelstoff Designmarkt am 14. und 15. März in der Marx Halle. 150 Labels, Produzenten und Manufakturen präsentieren ihre in Kleinstauflagen nachhaltig produzierten Waren aus Österreich und Europa, ob Mode, Accessoires, Produktdesign oder Gourmet-Produkte. City4U verlost drei coole Edelstoff-Packages inklusive zwei Eintrittskarten, Freigetränke und einem Shopper.