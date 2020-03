Miami: Jack Unterweger nach Flucht endlich gefasst

Am 27. Februar 1992 gelingt es dem FBI, Jack Unterweger in Miami zu verhaften. Zum damaligen Zeitpunkt ist der gebürtige Steirer einer der meistgesuchten Männer Österreichs, denn er steht im Verdacht, mehrere Morde begangen zu haben. Der Kriminalfall Unterweger ist wohl einer der spektakulärsten in der Geschichte Österreichs.