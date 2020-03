Feldkirchner (64) bei Unfall mit Skidoo verletzt

Ein Unfall mit einem Skidoo ist am Sonntag in Bad Kleinkirchheim passiert: Nach einem Skirennen sammelten zwei Männer aus dem Bezirk Feldkirchen Torstangen ein. Dabei kamen sie mit dem Gerät zu weit an den Rand der Piste und stürzten über die Schneekante. Der Lenker erlitt Verletzungen, sein Beifahrer blieb unverletzt.