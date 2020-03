Salzburger (23) schlug Loch in Geldautomat

In der Nacht auf Sonntag schlug ein Salzburger (23) im Foyer einer Bank am Hauptbahnhof Salzburg mit der Faust auf einen Geldautomaten. Auf dem Bildschirm entstand ein Loch. Die Polizei forschte den Mann in der Unfall-Ambulanz aus. Er hatte sich bei der Sachbeschädigung schwer an der Hand verletzt.