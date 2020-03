Wolken, Sonne, Regen, Schnee, dazu noch etwas Wind

Tiefster Winter und bittere Kälte im Frühling - am heutigen 1. März ist der meteorologische Frühlingsbeginn - können wir für die kommende Woche nicht vermelden. Allerdings lassen sich im Laufe der Tage gebietsweise dennoch einige Schneeflocken blicken. Nach einem regnerischen Start am Montag setzt sich über den Tag hinweg die Sonne immer wieder durch, ehe bis zum Abend hin die Wolken wieder zunehmen. In der Nacht kehrt der Niederschlag zurück, vor allem im Westen und Süden kann dieser auch ergiebig ausfallen. Starten wir in den Tag mit Werten von minus zwei bis plus sechs Grad, werden im Tagesverlauf bis zu 15 Grad möglich.