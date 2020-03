Streit zwischen Skigruppen endete im Krankenhaus

„Der Streit hat mit blöden Bemerkungen seitens der Kroaten angefangen, dann eskalierte das Ganze!“, erzählt ein Polizist. Die Deutschen, alle zwischen 22 und 24 Jahre, wollten zuerst nicht auf den Streit eingehen. Doch dann wurden die Kroaten, sie sind im selben Alter, aus unbekannter Ursache handgreiflich. Zwei der Deutschen wurden dabei verletzt und mussten ins LKH Villach gebracht werden. „Mittels eines Dolmetschers befragten wir die Beschuldigten am Samstag. Eine entsprechende Anzeige wegen Körperverletzung geht an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt“, so der Polizist weiter.