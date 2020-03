Erster Sieg für Para-Ass Matzinger

Seinen ersten WPS-Podestplatz hatte sich Matzinger im Vorfeld des Rennens in Devonport zum Ziel gesetzt. Seine eigenen Erwartungen hat der 32-Jährige damit mehr als erfüllt. Der Salzburger distanzierte in der Klasse PTS5 den zweitplatzierten Australier David Bryant um 14 Sekunden. Weitere 42 Sekunden dahinter wurde der Franzose Yannick Borseaux Dritter. „Das war ein genialer Wettkampf mit einem Mega-Ergebnis für mich. Das sind richtig fette Punkte für die Paralympics-Quali, da komme ich jetzt deutlich nach vorne“ freute sich Matzinger, der 550 Zähler für die maßgebliche Rangliste auf dem Weg zu den Spielen in Tokio gesammelt und seinen imaginären Quotenplatz damit weiter abgesichert hat. Der Sieg in Devonport ist für ihn nicht nur der erste WPS-Sieg, sondern der erste Triumph im internationalen Paratriathlon-Geschehen überhaupt - also auch den Weltcup mitgezählt.