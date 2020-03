Zwei Forstarbeiter von Baumstämmen getroffen

Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach war am Samstag, gegen 10 Uhr, alleine in seiner Waldparzelle mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Beim Seilen eines vier Meter langen und 30 Zentimeter starken Baumstammes in Richtung Seilwinde, kam es zu dem folgenschweren Unfall. Das vordere Ende des Baumstammes stand bereits am Schild der Seilwinde an. Das hintere Ende des Baumstammes schnallte plötzlich zur Seite und traf den dort stehenden Mann.