Sturm „Bianca“: Problemdach ist eine windige Sache

Stimmung unruhig im Haus

Am 11. Februar und amMontag hatten Sturm „Sabine“ sowie „Yulia“ bereits jeweils 300 Quadratmeter des Daches weggeblasen. Der Bauträger Salzburg Wohnbau will am Dienstag mit der Sanierung des Daches starten. „Der Auftrag an den Dachdecker ist schon vergeben“, erklärt Chef Roland Wernik. „Wir bemühen uns wirklich“ – auch weil die Stimmung in dem Haus mit 25 Wohneinheiten laut Wernik bereits unruhig geworden sei. Die drei Sturm-Einsätze der Feuerwehr seien schlicht dem Alter des Daches geschuldet. „Es wurde 1968 gebaut. Der Wind hat jetzt nur die Sanierung beschleunigt“, versichert Wernik.