Bianca brachte 2600 Freiwillige um ihren Schlaf

Riesige Fichte verfehlte Haus knapp

In den Bezirken Vöcklabruck (45 Einsätze) und Braunau (44) hatten die Feuerwehrler alle Hände voll zu tun. In Neukirchen an der Enknach hatte eine Familie großes Glück, als eine riesige Fichte 50 Meter neben ihrem Haus umstürzte. In Freistadt und Molln kam es zu mehreren Trafobränden. Und im Innviertel waren in der Früh 2500 Haushalte ohne Strom. „Zum Glück war der Höhepunkt mitten in der Nacht, da waren bis zum Frühverkehr die meisten Behinderungen behoben“, so Haslhofer. In Vöcklabruck wurden Windspitzen mit bis zu 122 km/h gemessen. Am Feuerkogel erreichte „Bianca“ sogar 163 km/h.