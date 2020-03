Knochenbrüche bei Teenies: Gefährliche Challenge

Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Wenn sich zwei zusammentun, hat der Dritte aber Pech. So im Falle der Skullbreaker-Challenge. Drei Menschen stehen nebeneinander und die zwei äußeren bewegen die Person in der Mitte, gemeinsam hochzuspringen. Leider springen jedoch nicht alle gemeinsam, denn die zwei Außenstehenden haben sich im Vorfeld ausgemacht, dem Mittleren eine Falle zu stellen. Diesem werden von den beiden die Beine weggetreten - immerhin ist der Name Skullbreaker-Challenge nicht umsonst gewählt worden.