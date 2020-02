Schnellster Song der Welt: Eminem löst Hype aus

Superstar Eminem zählt bereits seit Ewigkeiten zu den weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Rappern. Im Jänner hat er ohne jegliche Ankündigung sein neues Album „Music To Be Murdered By“ veröffentlicht und stieg damit sofort an die Spitze der Charts. Ein besonderes Highlight darin ist unter anderem der Track „Godzilla“. Mit 229 gerappten Wörtern in 30 Sekunden hat er mit dem Song einen Weltrekord gebrochen. Nun ruft er seine Fans zu einer Challenge auf, in der er die besten Nachahmer sucht. Bereits nach wenigen Tagen wurde die #Godzillachallenge zu einem regelrechten Hype im Netz.