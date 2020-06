Lehrer aus Wien: Kambodscha-Buch für guten Zweck

„Ich unterrichte an einem Privatgymnasium in Wien und nutze daher die Sommermonate, um die Welt zu entdecken. Innerhalb der letzten 15 Jahre habe ich über 40 Länder besucht. Als großer Asien-Fan liebe ich es, abgelegene Regionen zu erkunden“, erzählt Ivan Stan im Gespräch mit City4U. „Nach Kambodscha, einem kleinen und faszinierenden Königreich in Südostasien, wollte ich schon immer einmal und den letzten Sommer war es dann soweit. Ich habe auf eigene Faust das gesamte Land bereist - mit dem Ziel, ein Buch, einen kompakten Reiseratgeber über dieses abwechslungsreiche Land zu schreiben.“