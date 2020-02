Mobile Rotkreuz-Teams testen Corona-Verdachtsfälle

Ab heute rücken drei Sanitäter-Teams des Roten Kreuzes aus und testen Personen, die unter Corona-Verdacht stehen, zuhause. In ganz Salzburg sind drei Teams im Einsatz: Eines im Norden, eines für Pongau und Lungau und eines im Pinzgau. Die Einsatzkräfte bringen die Stichproben dann ins Uniklinikum. „Spätestens am nächsten Tag liegt dann das Ergebnis vor“, so Salzburgs Gesundheitsreferent und Vizeregierungschef Christian Stöckl (ÖVP). Bei sieben Patienten in Stadt und Land Salzburg stehen die Testergebnisse noch aus. Nähere Informationen folgen.