Frankfurter heizten in der Eishalle ein

Die Parkplatzsperre rund um das Stadion bleibt dennoch aufrecht. Laut Sprecherin Irene Stauffer verändert sich nichts an den „Anreise- und Parkmodalitäten“. Diese Tatsache war für Corinna Hahn (28) und ihren Lebensgefährten Jan Zitzmann (25) am Nachmittag am Mozartplatz jedoch eher nebensächlich. „Wir hätten eh keine Karten für das Spiel gehabt und haben den Trip nach Salzburg mit einem Urlaub verbunden“, erklärten die Fans am Mozartplatz auf Nachfrage.