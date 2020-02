Luxusweine im Wert von 500.000 Euro gestohlen

„Sie gingen hochprofessionell vor“

In Österreich erfolgten die Einbrüche im Juni des Vorjahres zuerst bei einer Privatperson in Graz, dann in einem Restaurant in Wien und anschließend in einem Hotel-Restaurant in Vorarlberg. „Die Täter haben hierzulande insgesamt 90 hochpreisige Weine allesamt vom Weingut Romanee Conti gestohlen. Sie gingen hochprofessionell vor“, sagte BK-Sprecher Vincenz Kriegs-Au am Donnerstag.