Deutsch: „Pakt mit Türkis auch in Wien möglich“

Spannende Tage für die SPÖ: Die Mitgliederbefragung steht bevor, bei der es neben 15 inhaltlichen Fragen auch um die Zukunft von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner geht. krone.tv-Moderator Gerhard Koller hat sich bei SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Außerdem ging es um die anstehende Landtagswahl in Wien. Deutsch hält dabei eine Zusammenarbeit von ÖVP, Grünen und NEOS für möglich: „Man weiß ja nicht, was im Zuge des Koalitionspaktes auf Bundesebene noch so besprochen wurde.“