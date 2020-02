Künftige Beziehung: London schmettert EU-Regeln ab

Großbritannien war am 31. Jänner aus der EU ausgetreten. Am nächsten Montag beginnen beide Seiten die schwierigen Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen. London und Brüssel haben nur bis Ende des Jahres Zeit, um sich auf ein Freihandelsabkommen und die Kooperation in weiteren Bereichen zu einigen, bevor die Brexit-Übergangsphase ausläuft. Ansonsten drohen vor allem der Wirtschaft schwere Konsequenzen. Sollten die Gespräche scheitern, will sich Großbritannien ganz auf einen Austritt ohne Anschlussabkommen nach Auslaufen der Übergangsphase vorbereiten.